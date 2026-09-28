Доплати для пенсіонерів в Одеській області можна отримати за понаднормовий страховий стаж. У Пенсійному фонді України пояснили, від чого залежить розмір такої надбавки та кому вона належить.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області за понаднормовий стаж не нараховуються автоматично: за кожен повний рік «зайвого» страхового стажу пенсію збільшують на 1% від її обчисленого розміру. Право на таку виплату мають ті, чий стаж перевищує встановлену законом норму.

Норма стажу залежить від дати призначення пенсії. Якщо пенсію призначено до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж рахують понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок. Тим, кому пенсію призначили після жовтня 2011 року, потрібно мати понад 35 років (чоловіки) або понад 30 років (жінки).

Як пояснюють на порталі Пенсійного фонду, розмір доплати обмежений: за кожен повний додатковий рік додають 1% від базового розміру пенсії, але не більше ніж 1% прожиткового мінімуму. У 2025 році «мінімум» становив 2361 гривню, тож кожен рік понаднормового стажу додавав до пенсії до 23,61 гривні (2361 × 1%).

Для наочності: якщо у пенсіонера 10 років понаднормового стажу, він отримує щомісяця додаткові 236,1 гривні (10 × 23,61). При цьому сам понаднормовий стаж в особи не обмежується — що більше «зайвих» років, то вищою буде надбавка.

Працюючим пенсіонерам доплату розраховують за прожитковим мінімумом, який діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення розмір виплати можуть перерахувати за актуальними даними.

Як перевірити свою доплату

Уточнити, чи зараховано понаднормовий стаж, можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду або в будь-якому сервісному центрі ПФУ в Одеській області. Для призначення надбавки достатньо подати заяву, підтвердивши періоди стажу трудовою книжкою або даними реєстру застрахованих осіб.

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