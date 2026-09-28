Подорожчання продуктів у Полтавській області прискорилося: за даними Мінфіну, за місяць найсильніше здорожчали яйця, цукор і гречка, а ціни в супермаркетах оновили рівні.

Подорожчання продуктів у Полтавській області триває. За даними щоденного моніторингу Мінфіну станом на 27 вересня, частина базових товарів суттєво додала в ціні порівняно із середньомісячними показниками серпня цього року.

Найсильніше здорожчали яйця. Десяток «Квочка» категорії С1 нині в середньому коштує 70,95 грн проти 57,12 грн у серпні, а «Ясенсвіт» С1 — 84,25 грн проти 59,49 грн. Тобто за місяць курячі яйця додали приблизно чверть вартості.

Помітно зріс і цукор: кілограм цукру-піску продають у середньому по 35,82 грн, хоча в серпні ціна трималася на рівні 30,22 грн. Додали в ціні й крупи: гречка — 80,95 грн за кг (було 74,63 грн), рис довгий — 67,66 грн (було 59,74 грн), рис круглий — 55,77 грн.

Менш стрімко, але теж уверх пішли м'ясо й бакалія. Куряче філе коштує в середньому 231,00 грн за кг (у серпні — 229,26 грн), куряча тушка — 114,25 грн проти 106,87 грн. Свинина грудинка здорожчала до 221,82 грн за кг (було 205,75 грн), свинина ошийок — до 332,33 грн.

Олія «Олейна» рафінована об'ємом 850 мл тепер у середньому коштує 104,66 грн (у серпні — 100,68 грн), а борошно пшеничне «Хуторок» вагою 1 кг — 36,72 грн проти 35,88 грн.

Чому ці цифри актуальні для Полтави

Моніторинг охоплює мережі Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus і Varus, які працюють у багатьох містах, зокрема в Полтаві. Тож наведені ціни — середні по країні й цілком релевантні для покупців області. Найдорожчими в кошику лишаються свинина ошийок і куряче філе, а найбільший місячний стрибок зафіксували саме на яйцях і цукрі.

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