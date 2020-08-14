Протести, які зараз відбуваються в Білорусі, можуть спровокувати небажані наслідки для переговорного процесу щодо Донбасу

Про це до коментарі виданню Відлуння Києва заявив експерт-політолог Руслан Бортник, повідомляє Politeka.

На його думку, те, що відбувається зараз в Білорусі, – найгірший варіант для України. Політолог пояснив свою точку зору.

"Якщо Білорусь перестане бути нейтральним майданчиком, це може викликати кризу в її використанні для переговорів по Донбасу. Це може викликати кризу і відіб'ється на перспективі переговорів і необхідності пошуку нових територій" – вважає Руслан Бортник.

Також експерт переконаний в тому, що неважливо до чого в результаті дестабілізації в країні зробить "розворот" Білорусь: зі Сходу на захід або навпаки. Тому, для України єдиний прийнятний варіант, якщо ця країна стане нейтральним майданчиком.

Крім того, експерт назвав тих людей, які, на його думку, здатні зрушити з "мертвої точки" переговорний процес по Донбасу.

"Це можуть бути як деякі громадські діячі, так і авторитети зі світу спорту. Ніна Матвієнко, наприклад, Олександр Усик. З іншого боку, є ряд управлінців, які були ефективні на Донбасі – наприклад, екс-мер Донецька Олександр Лук'янченко. Ці люди потім виїхали в Україну і не займали антиросійської позиції. Їх можна було б приєднати до переговорів" – вважає Бортник.

Politeka писала, що Білорусь на сьогоднішній день сильно страждає і шукає рішення з дуже непростої ситуації. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Кожен день трапляються ексцеси. Зокрема з нашими громадянами, опинилися в цей непростий час в сусідній країні. Але є і хороша новина. Сьогодні, після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Реуцький і Оксана Альошина", - повідомив глава держави.

За його словами, ці правозахисники і журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня.

"Сьогодні їх звільнили. Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно для отримання достовірної інформації про події, які там відбуваються, і для коментування їх у публічному медійному просторі. Відкрито, прозоро, професійно. Зараз вони в цілковитій безпеці", - запевнив Зеленський.

У Білорусі тривають акції протесту, які розгорілися після шостої перемоги на президентських виборах Олександра Лукашенка. До людей, які виходять на вулиці міст і протистоять силовикам, ризикуючи життями і здоров'ям, почали приєднуватися працівники білоруських підприємств.

З 11 серпня страйк оголосили працівники сфери транспорту, торгівлі, банків та IT-сфери. З четверга, 13 серпня, такі протести набули масового характеру, і по всій країні тисячі співробітників найбільших підприємств кидають роботу і виходять на акції на підтримку протестувальників.

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