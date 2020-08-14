Може пора б уже добудувати багатостраждальну стіну, як вважаєте?

Стало відомо, скільки грошей з бюджету виділяється на проект "Стіна"

Як передає Politeka.net, відповідна інформація опублікована Telegram-каналом "Бородатая бабушка"

"Пам'ятаєте знаменитий проект Яценюка під назвою "Стіна"? Звичайно ж пам'ятайте, як про такий розпил бюджетних коштів можна забути", - нагадали автори каналу.

Згідно з даними, тільки за перше півріччя 2020 року Держприкордонслужбою було сплачено на рахунки "Будцентр Витязь" 36,74 млн грн.



"Директору і засновнику фірми ТОВ "Будцентр" Витязь "ще в 2017 році НАБУ висунуло підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах і підробці документів, вона як і раніше залишається генеральним підрядником цього проекту на україно-російському кордоні",- зазначили автори каналу, підкресливши можливе його причастя до корупції.

Крім того, за даними телеграм-каналу, це не єдина фірма, яка отримала кошти від держави.

ТОВ корпорація " Укртрансбуд" - 33,38 млн грн ;

; ДП " Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури" - 27,57 млн грн ;

; ТОВ " Будмонтажсервіс і" - 27,39 млн грн ;

; ТОВ " Титан Буд" - 13,29 млн грн.

"Дерибан триває. Ура, товариші, ура!",- іронічно уклали автори каналу.

"Європейський вал", він же проект "Стіна" - це ініціатива української влади щодо демаркації кордону з РФ.

19 листопада 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення затвердити указ Петра Порошенка про одностороннє позначення лінії українсько-російського кордону. Проект передбачав спорудження траншей, ровів, а також спеціальних об'єктів.

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