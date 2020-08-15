Рішення Білорусі віддати «вагнеревців» Росії неприйнятне в дружніх міждержавних відносинах

Таку заяву президента України Володимира Зеленського опублікували на його офіційному Телеграм-каналі.

Наголошується, що дії Білорусі, на погляд президента, дивні й некоректні. Він зазначив, що Україна жодним чином не втручалася у внутрішні процеси в Білорусі. Варто зазначити, що у своїй текстовій промові Зеленський буквально зірвався, адже написав значну частину тексту великими літерами, чого зазвичай не буває в офіційних заявах.

«ЛЮДЕЙ, ЯКІ ДІЙСНО МАЮТЬ СТОСУНОК ДО БЕЗУМОВНОГО ВТРУЧАННЯ У СПРАВИ ЯК БІЛОРУСІ, ТАК І УКРАЇНИ – перш за все України – ДЕМОНСТРАТИВНО ВІДДАТИ ТРЕТІЙ СТОРОНІ. Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків», - заявив голова держави.

Як стало відомо, «вагнерівців», затриманих у Білорусі, таки віддали російській стороні, хоча й було прохання видати затриманих громадян України українським правоохоронцям. Відомо, що білоруська сторона проігнорувала звернення. У президента наголосили, що рішення Білорусі несправедливе, а наслідки такого рішення будуть трагічними. Фактично, заява призначена для президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«ВАГНЕРІВЦІ» ВСЕ ОДНО ПОВЕРНУТЬСЯ ДО СВОГО ЗВИЧНОГО ЗАНЯТТЯ – РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІЙНИ. Дай Боже, щоб БІЛОРУСЬКІЙ ВЛАДІ НЕ ДОВЕЛОСЯ Й НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ ОТРИМАТИ ЩЕ ОДИН ПАЛАЮЧИЙ, ЗНЕКРОВЛЕНИЙ ДОНБАС, створити який всі ці «вагнерівці» дуже добре вміють», - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що Зеленський терміново звернувся до українців, ситуація серйозна: "Хочеться, щоб не було жертв".

Раніше Politeka повідомляла, що"Лукашенко більше не є законним лідером Білорусі": зроблено офіційну заяву.

Також Politeka писала, що Зеленський екстрено звернувся до білорусів і висловив претензії: "Україна вміє захищати...».