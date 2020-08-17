Європейські країни навряд чи підуть на секторальні санкції щодо Білорусі

Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучила російський політолог, доктор історичних наук Лілія Шевцова, передає Politeka.

І станеться це, вважає вона, зовсім не через страх перед Росією, а тому, що ці санкції можуть призвести до колапсу білоруської економіки.

"Хто буде витягувати Білорусь з прірви?"–- задає риторичне питання Шевцова.

"Озвірілий батька, Який віддав мирне населення на розтерзання карателям, змусив західне суспільство здригнутися, а західний істеблішмент заговорити жорсткіше. Лукашенко з партнера європейців став для них білоруським М'ясником", - заявляє політолог.

Також Експерт нагадала, що Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція і Німеччина зажадали колективної відповіді Євросоюзу на події в Білорусі.

"Про те, що така відповідь піде, стало очевидно, коли канцлер Меркель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен закликали до санкцій проти тих, хто порушив права особистості в Білорусі", – пише вчений.

За її словами, міністри прийняли рішення про введення санкцій проти Лукашенка і його оточення.

"Юридичні деталі будуть оголошені 25-26 серпня на міністерському форумі в Берліні", – додала Лілія Шевцова.

Politeka повідомляла, що візит президента Олександра Лукашенка на Мінський завод колісних тягачів обіцяє стати найскандальнішим за частиною цинічних заяв. Так, виступаючи перед робітниками, спочатку він заявив про те, що нікуди не піде зі своєї посади, як би народ не протестував, а потім і зовсім виправдав силовиків, які влаштували тортури затриманих білорусів в центрі ізоляції правопорушників на Околишина.

"Тепер про те, що хтось когось побив. Абсолютно вірно ... на охрестила 2500 або 2000 (затриманих), щоб ви знали. На Околишина, не популярно, але скажу, отримали ті, хто там же, на Околишина кидався на ментів. Ви знаєте хто?",- заявив Лукашенко.

Військові навчання Білорусі можуть послужити приводом для військового вторгнення РФ в цю країну. Таку думку озвучив відомий український журналіст Олексій Братущак.

За його словами, президент Росії може ввести війська в Білорусь лише за наявності серйозного на це приводу.

"Масові виступи проти Лукашенка-не привід. Заходу цей привід не продати. Нових санкцій за окупацію Білорусі Путін точно не хоче", – пояснив Братущак.

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