У Миколаєві депутатів міської та обласної рад від ОПЗЖ закидали яйцями

Про це інформує Politeka, посилаючись на місцеве видання Новини-N.

Видання пише, що сталося це в понеділок, 17 серпня, в холі сесійної зали облради.

Депутати від цієї політсили проводили брифінг про надання можливості голосувати на місцевих виборах жителям підконтрольної Києву території Донбасу.

Коли захід вже наближався до завершення, представник "Нацкорпусу", присутній на брифінгу, став ставити депутатам питання, потім з різних сторін, в членів ОПЗЖ полетіли яйця. Уточнюється, що ті люди, які кидалися яйцями, не зізнавалися в тому, що вони представники Нацкорпусу.

Поліцейські затримали порушників порядку, повідомляється, що в партійців Віктора Медведчука кидали яйця потрапити не вдалося, лише підлогу і стіни холу були залиті розбитими яйцями.

Politeka писала, що в екс-президента Петра Порошенка кинули пачкою грошей під час його виступу під будівлею суду. 8 липня колишній президент України прибув до Печерського суду, де для нього мають обрати запобіжний захід у справі про чинення тиску на голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка у 2018 році заради призначення першим заступником Сергія семочка.

Під будівлею суду зібралося багато людей, одні з яких підтримували колишнього президента, а інші виступали проти. У перерві судового засідання Порошенко вийшов до присутніх і почав виголошувати промову, проте його перервав невідомий чоловік, який кинув у Політика пачку доларів. При цьому з'ясувалося, що гроші були фальшивими.

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