У Миколаєві депутатів міської та обласної рад від ОПЗЖ закидали яйцями
Про це інформує Politeka, посилаючись на місцеве видання Новини-N.
Видання пише, що сталося це в понеділок, 17 серпня, в холі сесійної зали облради.
Депутати від цієї політсили проводили брифінг про надання можливості голосувати на місцевих виборах жителям підконтрольної Києву території Донбасу.
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Коли захід вже наближався до завершення, представник "Нацкорпусу", присутній на брифінгу, став ставити депутатам питання, потім з різних сторін, в членів ОПЗЖ полетіли яйця. Уточнюється, що ті люди, які кидалися яйцями, не зізнавалися в тому, що вони представники Нацкорпусу.
Поліцейські затримали порушників порядку, повідомляється, що в партійців Віктора Медведчука кидали яйця потрапити не вдалося, лише підлогу і стіни холу були залиті розбитими яйцями.
Politeka писала, що в екс-президента Петра Порошенка кинули пачкою грошей під час його виступу під будівлею суду. 8 липня колишній президент України прибув до Печерського суду, де для нього мають обрати запобіжний захід у справі про чинення тиску на голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка у 2018 році заради призначення першим заступником Сергія семочка.
Під будівлею суду зібралося багато людей, одні з яких підтримували колишнього президента, а інші виступали проти. У перерві судового засідання Порошенко вийшов до присутніх і почав виголошувати промову, проте його перервав невідомий чоловік, який кинув у Політика пачку доларів. При цьому з'ясувалося, що гроші були фальшивими.
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