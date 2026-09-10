Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 11 по 17 вересня показує, що регіон очікують дощі одразу впродовж п’яти днів, а максимальна температура повітря вдень становитиме +24°.

попередній прогноз погоди для регіону вже попереджав про нестійку погоду, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію: Харківську область очікують дощі одразу впродовж п’яти днів, а перепад денних температур сягне 6°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +18° до +24°, а нічні — від +11° до +16°.

У п’ятницю, 11 вересня, повітря прогріється до +24° вдень, вночі ж температура опуститься до +16°. Небо буде малохмарним, але синоптики вже прогнозують можливі опади.

У суботу, 12 вересня, максимум становитиме +22°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +11°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 13 вересня, вдень температура утримається на позначці +19°, а вночі — +14°. Хмарно з проясненнями, і цього дня знову можливі опади.

У понеділок, 14 вересня, повітря прогріється до +21° вдень, нічна температура становитиме +12°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 15 вересня, максимум удень опуститься до +18° — це найпрохолодніший день тижня, вночі ж — +15°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У середу, 16 вересня, температура вдень утримається на позначці +18°, вночі — +14°. Хмарно з проясненнями, синоптики знову прогнозують можливі опади.

У четвер, 17 вересня, повітря прогріється до +21° вдень, а вночі опуститься до +14°. Мінлива хмарність, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 11 вересня, з денним максимумом +24°, а найпрохолоднішим — вівторок, 15 вересня, коли вдень буде лише +18°. Загальний перепад температур за тиждень становитиме 6°. Опади прогнозують у п’ятницю, 11 вересня, у неділю, 13 вересня, у вівторок, 15 вересня, у середу, 16 вересня, та у четвер, 17 вересня.

Оскільки дощі очікуються майже щодня, мешканцям Харківської області варто мати при собі парасольку та взуття, стійке до вологи. Водіям слід бути особливо обережними на дорозі через можливе погіршення видимості та слизьку поверхню.

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