Мешканці Сумщини, які зазнали поранень, опіків або отримали рубці внаслідок бойових дій, можуть безоплатно пройти лікування та зовнішню реабілітацію в межах національного проєкту «Неопалимі».

Грошова допомога у Сумській області — не єдиний вид підтримки для постраждалих від війни. Мешканці Сумщини, які зазнали поранень, опіків або отримали рубці внаслідок бойових дій, тепер можуть безоплатно пройти лікування та зовнішню реабілітацію в межах національного проєкту «Неопалимі».

Про це повідомляє «Трибуна» з посиланням на сайт проєкту. Медичну допомогу надають людям із поствійськовими травмами, деформаціями шкіри, опіками та рубцями. До ініціативи вже долучилися 33 клініки у 19 областях України.

За словами виконавчого директора проєкту Максима Туркевича, за понад чотири роки роботи програми лікування пройшли або продовжують проходити близько 350 військовослужбовців та ветеранів, а також 150 цивільних громадян.

Що входить у програму

У межах проєкту пацієнти отримують комплексну допомогу:

безоплатне медичне лікування та реабілітацію;

психологічну підтримку;

юридичні консультації;

допомогу з профорієнтацією.

Медики наголошують: рубці — це не лише естетична проблема. Вони можуть стягувати шкіру, обмежувати рухливість суглобів, викликати біль та свербіж. Тому лікування є важливою складовою функціонального відновлення організму.

Як отримати допомогу

Щоб потрапити до програми, постраждалим або їхнім родичам необхідно заповнити реєстраційну форму на офіційному сайті проєкту «Неопалимі». Після цього з людиною зв'яжуться координатори програми та уточнять подальші кроки.

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