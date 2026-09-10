Напередодні опалювального сезону більшість теплопостачальних підприємств Житомирщини не мають вільного доступу до власних банківських рахунків. Через арешти та борги перед «Нафтогазом» це вже ускладнює підготовку котелень і тепломереж до зими.

Субсидія на опалення у Житомирській області цієї зими стане ще актуальнішою — більшість теплопостачальних підприємств регіону напередодні опалювального сезону не мають вільного доступу до власних рахунків.

Про проблему 7 вересня повідомила Житомирська обласна військова адміністрація після наради з керівниками теплопостачальних підприємств, громадами та представниками Державної виконавчої служби. Як повідомляє інтернет-видання «Субота Онлайн», ситуацію пов'язують із боргами підприємств перед НАК «Нафтогаз України» та неврегульованим питанням компенсації різниці в тарифах з боку держави. Через арешти й борги підготовка котелень і тепломереж до зими вже ускладнюється.

Обласна влада разом із громадами готує звернення до Кабінету Міністрів щодо заборгованості та розблокування роботи підприємств. Офіційна мета — вчасний початок опалювального сезону та безперебійна подача тепла жителям області.

Які підприємства вже зіткнулися з арештом рахунків

Один із найпоказовіших випадків — КП «Житомиртеплокомуненерго». У судовій ухвалі від 19 червня 2026 року зафіксовано, що на розрахункові рахунки та майно підприємства вже наклали арешт. Саме підприємство вказувало, що це блокує господарську діяльність і заважає готуватися до опалювального сезону.

Схожа ситуація у Бердичеві. Заступниця міського голови Наталія Палкіна ще влітку повідомляла, що рахунки КП «Бердичівтеплоенерго» залишаються арештованими через борги за газ. Держава, за її словами, не компенсувала підприємству понад 240 млн грн різниці в тарифах.

13 серпня територіальна комісія при ОВА оприлюднила розрахунки заборгованості з різниці в тарифах, які подали сім суб'єктів області. До переліку увійшли «Бердичівтеплоенерго», «Житомиртеплокомуненерго», «Звягельтепло», КП «Озерне», КП «Теплозабезпечення» Коростеня, Макарівська КЕЧ та Новогуйвинське ВЖРЕКП.

Цей перелік стосується саме розрахунків різниці в тарифах. Водночас у повідомленні про нараду 7 вересня ОВА не уточнила, у яких саме підприємств із цього списку зараз обмежений доступ до рахунків.

Що означає ситуація для жителів області

Станом на 7 вересня ОВА говорить про підготовку спільних рішень та звернення до уряду. Від того, наскільки швидко вдасться розблокувати рахунки тепловиків, залежить, наскільки повно котельні та тепломережі встигнуть підготувати до холодів. Поки що головний орієнтир — аби опалювальний сезон у громадах стартував вчасно.

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