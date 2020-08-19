Президент Білорусі Олександр Лукашенко, наляканий протестами проти фальсифікації результатів виборів, все частіше дзвонить російському колезі

Якщо раніше "батька" заявляв про те, що Росія, в разі чого, готова надати військову підтримку, якщо війська НАТО наблизяться до кордонів Білорусі, то зараз, схоже, вирішив використовувати Володимира Путіна в якості посередника в переговорах із Заходом. Там, як відомо, не поспішають визнавати результати виборів і сумніваються в перемозі беззмінного глави держави.

Як повідомляє телеграм-канал «tv360ru», Олександр Лукашенко під час телефонної розмови з Путіним попросив того передати Ангелі Меркель прохання "не втручатися в справи Білорусії".

На думку білоруського політика, він не бачить необхідності в розмові з канцлером Німеччини, оскільки, швидше за все, ефект від нього буде негативним.

За інформацією журналістів, це вже третій сеанс зв'язку перших осіб двох держав за останні кілька днів.

Раніше ми писали про те, що Лукашенко висловив упевненість в тому, що "влада ніколи не впаде".

"Вони (противники чинної в Білорусі влади. - ред.) людей отруїли соцмережами. І у деяких склалася думка: все, влади немає, влада впала. Влада ніколи не впаде. Ви мене знаєте. А з ними ми розберемося. Просто треба потерпіти", - зазначив він.

Також він висловив свою стурбованість на кордоні Білорусі і підкреслив, що президент РФ розділяє його переживання.

"Але якщо складеться момент, що далі терпіти не потрібно... ми бачимо, що брязкають гусеницями. Я ж бачу. І вчасно вибрали момент. Вони просто сьогодні спровокували цю обстановку, щоб ми відтягнули своїх військових на внутрішні дії. Хто сьогодні може гарантувати, що ті сили, які підтягуються ззовні, вони до нас байдужі? Та Ні, ми з Путіним однієї думки, що все там - заварушка ця - не дарма», - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко терміново зв'язався з Путіним, армію привели в бойову готовність.

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