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Олександр Лукашенко попередив європейських лідерів про відповідальність за "розпалювання заворушень" в Білорусі

Слова виконавця обов'язки президента Білорусі наводить видання "Белта".

Так, під час наради з урядом він дав завдання МЗС країни "розповідати, що відбувається в Білорусі" європейським президентам.

"Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору", - заявив Лукашенко.

За його словами, фінансування заворушень в країні досі триває.

"І попередити їх (не соромитися) про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень - це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - заявив Лукашенко, натякаючи на причетність когось із перерахованих вище лідерів держав.

Раніше, ми повідомляли, що на зустрічі з протестувальниками Лукашенко згадав Україну, як "поганий приклад".

Він зазначив, що його відхід може поставити білорусів на коліна "як в Україні".

"І пам'ятайте: загубіть першого президента – це буде початок вашого кінця. Ви завжди будете, як в Україні, інших країнах, стояти на колінах і молитися невідомо на кого", - заявив Лукашенко.

Нагадавши, Лукашенко терміново зв'язався з Путіним, армію привели в бойову готовність.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко накинувся на своїх опонентів, полилися образи.

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