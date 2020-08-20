"У влади видно велике загострення хвороби "боротьба з фурами і далекобійниками". Мабуть, Зеленський знову в чатах пересидів. Це найголовніше ж що турбує теперішню владу: фури, далекобійники, боротьба з опозицією. Ні події в Білорусі, ні проблеми на фронті, ні 2000 інфікованих в день від корони (коронавірусу, - ред.). Це все пилюка в очі. А от фури... а от СБУ. Які ж стратегічні завдання поставлені Службі безпеки", - написав Смолій.