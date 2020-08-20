В України зваженням фур тепер буде займатись СБУ
Як повідомляє Politeka, про це написав політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.
За його словами, про зважування фур Службою безпеки повідомив президент України Володимир Зеленський.
"У влади видно велике загострення хвороби "боротьба з фурами і далекобійниками". Мабуть, Зеленський знову в чатах пересидів. Це найголовніше ж що турбує теперішню владу: фури, далекобійники, боротьба з опозицією. Ні події в Білорусі, ні проблеми на фронті, ні 2000 інфікованих в день від корони (коронавірусу, - ред.). Це все пилюка в очі. А от фури... а от СБУ. Які ж стратегічні завдання поставлені Службі безпеки", - написав Смолій.
Він також запропонував Офісу президента, уряду Зеленського та всій монобільшості виходити на зважування фур.
"Тоді, мабуть, заживемо. І з/п по 4 тис євро будуть, і епоха бідності", - іронізував Смолій.
Як відомо, під час поїздки в Запоріжжя Зеленський повідомив, що зараз спільно з працівниками Укртрансбезпеки ситуацію з вантажомісткістю фур контролюють на дорогах представники СБУ і Національної поліції, але такі заходи є тимчасовими.
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