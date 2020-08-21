Помер на 88 - му році життя

Батько дружини екс-президента Петра Порошенка Анатолій Переведенцев помер на 88 році життя

Про це пише Politeka з посиланням на Апостроф.

Повідомляється, що ввечері, 20 серпня у дворі будинку на Грушевського,де Переведенцев жив з дружиною, зібралися люди, серед яких була і Марина Порошенко.

Також стало відомо, що 21 серпня визначать дату похорону Переведенцева, організацією яких займеться сам Петро Порошенко.

Інформацію про смерть Анатолія Переведенцева підтвердив у Facebook політолог Павло Нусс.

"На 88 році життя наш світ покинув Анатолій Переведенцев, батько першої леді Марини Порошенко. Приносимо найщиріші співчуття рідним і близьким Марини Анатоліївни, і всій Вашій родині. Мужайтесь, рідна наша. Неймовірні випробування для всієї родини приніс цей важкий рік. Ми з Вами, поруч", - написав він.

Анатолій Переведенцев народився 13 березня 1933 року, був заступником міністра охорони здоров'я УРСР, у 1985-1988 роках обіймав посаду радника посла СРСР у Монголії.

Politeka повідомляла, що екс-президент Петро Порошенко втратив батька, наслідки інсульту виявилися занадто важкими. Про смерть 84-річного Олексія Порошенка стало відомо у вівторок, 16 червня.

"Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського і політичного діяча, Героя України, батька п'ятого Президента України Олексія Івановича Порошенка. Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей. Висловлюємо щирі співчуття Петру Олексійовичу і Марині Анатоліївні, всім рідним і близьким з приводу тяжкої втрати - смерті батька і друга, наставника і порадника", - йдеться в заяві партії на сторінці у Фейсбуці.

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