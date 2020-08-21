Отец супруги экс-президента Петра Порошенко Анатолий Переведенцев умер на 88 году жизни

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Апостроф.

Сообщается, что вечером, 20 августа во дворе дома на Грушевского, где Переведенцев жил с супругой,собрались люди, среди которых была и Марина Порошенко.

Также стало известно, что 21 августа определят дату похорон Переведенцева, организацией которых займется сам Петр Порошенко.

Информацию о смерти Анатолия Переведенцева подтвердил в Facebook политолог Павел Нусс.

"На 88 году жизни наш мир покинул Анатолий Переведенцев, отец Первой Леди Марины Порошенко. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким Марины Анатольевны, и всей Вашей семье. Мужайтесь, родная наша. Неимовенные испытания для всей семьи принёс этот тяжёлый год. Мы с Вами, рядом", – написал он.

Анатолий Переведенцев родился 13 марта 1933 года, был замминистра здравоохранения УССР, в 1985-1988 годах занимал должность советника посла СССР в Монголии.

Politeka сообщала, что экс-президент Петр Порошенко потерял отца, последствия инсульта оказались слишком тяжелыми. О смерти 84-летнего Алексея Порошенко стало известно во вторник, 16 июня.

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях. Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты - смерти отца и друга, наставника и советчика", - говорится в заявлении партии на странице в Фейсбуке.

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