Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни на Донбасі

Так, у День Незалежності, 24 серпня, голова держави заявив, що вірить у те, що бойові дії на Донбасі можуть закінчиться вже цього року.

"Я хочу вірити в те, що це відбудеться вже цього року. Я дуже хочу вірити в це, і я вірю. Я дуже б не хотів називати імен, однак, якщо порівняти нашу нинішню команду з минулою, то так, як хочу я цього, ніхто навіть і близько не хотів", - заявив Зеленський.

Крім того, президент заявив, що новий Нормандський саміт може відбутися вже наступного місяця. Про це він повідомив, коментуючи свою зустріч з головою МЗС Німеччини Хайко Маасом, яка відбулася в Києві.

"Хайко Маас, я радий, що в День Незалежності у нас гості такого високого рівня. Німеччина послідовна у підтримці територіальної цілісності України. Погодилися, що саміт лідерів "нормандської четвірки" має відбутися наприкінці вересня", - написав Зеленський у Твіттері.

Відомо, що Зеленський обговорив з Маасом ситуацію на Донбасі, підкресливши, що з початку перемир'я на фронті вже 29 днів Немає бойових втрат і поранень серед бійців ЗСУ.

Нагадавши, Зеленський оголосив українцям про свої грандіозні плани:"ми зробимо великий парад".

Як повідомляла Politeka, Зеленська вперше після хвороби вийшла в люди без маски, скандальні кадри: "з поваги до оточуючих...".

Також Politeka писала, що Зеленський проговорився про нове підвищення зарплат, грошей відразу не вистачить: "з 1 вересня...".