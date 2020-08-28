Туреччина і Україна перейшли на новий етап взаємовигідного співробітництва у сфері оборони

Як передає Politeka.net, 27 серпня в Анкарі з міністр промисловості і технологій Туреччини Мустафа Варанк провів офіційну зустріч з віце-прем'єром України Олегом Уруським, пише "ТРТ російською".

Після бесіди тет-а-тет відбулася зустріч делегацій, під час якої представник Туреччини заявив, що візит українців став ключовим кроком для розвитку співпраці у сфері оборони, авіації та суднобудування. Він нагадав, що Україна купує турецькі безпілотні апарати "Baykar", які можуть здійснити переворот у військових діях.

«Ми поставляємо в Україну озброєні безпілотники, за якими із захопленням спостерігає весь світ. У наступальних безпілотниках "Акинджі" ми використовуємо двигун, який поставляється з України, і ми працюємо над тим, щоб виробляти ці двигуни своїми силами", - зазначив чиновник. - ""Акинджі" стане поворотною точкою, яка змінить концепції оборони. Туреччина і Україна доповнюють один одного в питанні технологій".

Олег Уруський додав, що співпраця України і Туреччини перейде на якісно новий рівень завдяки спільним проектам. За його словами, президенти Володимир Зеленський і Таїп Ердоган приділяють особливу увагу перспективам в оборонній промисловості.

"З Туреччиною ми не просто сусіди, а друзі і стратегічні партнери", - підкреслив віце-прем'єр.

У свою чергу, 25 серпня Володимир Зеленський нагородив державними орденами главу МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, прес-секретаря президента Ібрагіма Калина, а також гендиректора компанії «Baykar» Халюка Байрактара "за вагомий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України".

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