Популярний блогер і волонтер Наталія Юсупова розповіла, чому Володимир Зеленський серед усіх переговірників обрав Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна

На її думку, Фокіна і Кравчука обрали для переговорів щодо врегулювання конфлікту на сході України, тому що вони вже в роках, а, отже, що б не сказали, ніхто їм нічого не зробить.

Про це вона заявила у своєму блозі на сторінці Facebook, передає інтернет-видання replyua.net.

"У Зеленського порахували, що ні Нацкорпус, ні ветерани російсько-української війни, ні інші патріоти нічого не зроблять цим сивочолим політикам. Інша справа Сергій Сивохо, якого можна виштовхати і вказати на своє місце, фактично не залишивши Банковій іншого виходу, окрім як прощатися з Сивохо", - зазначила волонтер.



За словами блогера, прикро, що молоді в більшості своїй наплювати, що відбувається в країні, тому ці «молоді обличчя» розраховані на більш доросле покоління, яке може прислухатися до слів, як вони вважають, важливих персон.

"Ці два комуністи, як продавали країну, та й зараз продадуть. Натура у них така, продажна. Нічого хорошого і дійсно порядного ці люди зробити не можуть. Москві це тільки й треба", - резюмувала Юсупова у своєму пості.

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