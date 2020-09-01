Новий політичний проект Ігоря Коломойського - партія "За майбутнє" - розрахований на те, що українці не стануть розбиратися в тому, які люди в неї входять

Про головні проблеми партії в програмі "Недобрий вечір" розповів її ведучий Ігор Лесєв. Він зазначив, що партія позиціонує себе як політичну силу професіоналів без будь-якої яскраво-вираженої ідеології. Крім того, на майбутніх виборах партія, яку пов'язують з Коломойським, явно націлилася на електорат «Слуг народу».

"Їх "над ідеологією" - це ще одна профанація виборця. Другий раз обдурити виборця на мульці зі "Слугою народу" вже не вийде. Партія вона тому і партія, що завжди про ідеологію. Партія без ідеології - це як ресторан без жратви", - заявив Лесєв.

Він також запропонував звернути увагу на найвідоміших представників партії.

"Ось той же типу лідер партії Палиця. Все своє життя веде безладні політичні зв'язки. НСНУ, БПП, УКРОП і тепер ось за майбутнє. А за часів Януковича, наприклад, легко голосував за Харківські угоди з Росією. А нам продають його всеїдність як "політичний досвід", - розповів ведучий.

Він нагадав, що при президентові Порошенку Палиця був губернатором Одеської області.

Ведучий також нагадав, що і самого Володимира Зеленського багато хто називав "проектом Коломойського", так що це може бути не перший раз, коли олігарх побічно втручається в політику.

Він упевнений, що представники партії повинні ні в що не ставити українців, якщо думають, що ті проголосують за них на виборах.

"І ось ці люди нам пропонують - голосуйте за нас. Вони нас з вами тримають за дебілів", - підсумував Лесєв.

Нагадавши, Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.

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