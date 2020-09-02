Російський політик Володимир Жириновський і його партія ЛДПР розкритикували українську владу

Як передає Politeka.net, відповідне повідомлення було розміщене на офіційному Telegram-каналі ЛДПР.



Скасування в Україні російськомовних шкіл і переходу на навчання українською мовою назвали "образою".

"Свято День знань, в Україні виявився безрадісним для тих дітей, які хотіли вчитися російською мовою. Рішення місцевої влади заборонити навчання російською мовою - це образа", - йдеться в повідомленні.

Жириновський зажадав "вжити всіх заходів", щоб російськомовні школи були у всіх країнах колишнього Радянського Союзу, включаючи Україну.

"Ми повинні вжити всіх заходів, щоб відновити російські школи і на Україні, і в Прибалтиці, і в будь-якій іншій точці колишнього СРСР. Заборона на російську мову - це жахливо, це порушує всі міжнародні закони. А ООН мовчить, ПАРЄ мовчить. Раз удар по росіян - нехай б'ють. Але всі повинні розуміти, що така політика викликає тільки озлоблення, і година розплати настане", – заявив одіозний російський політик.

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