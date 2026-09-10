Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень продовжують діяти: на 11 вересня енергетики оприлюднили оновлений перелік адрес, де тимчасово не буде електроенергії. Повідомляє Черкасиобленерго.

У четвер, 11 вересня, планові роботи на мережах торкнуться обласного центру, міста Умань, а також сіл Домантове та Пугачівка. Усі знеструмлення — планові, пов'язані з ремонтом і обслуговуванням електромереж.

Черкаси: які вулиці лишаться без світла 11 вересня

У Черкасах електроенергію вимикатимуть з 09:00 до 16:00. Під відключення потрапляють п'ять вулиць: І. Гонти (будинки 100–201), Добровольчих батальйонів (153–202), Праведниці Шулежко (166–221), С. Петлюри (175–216) та М. Грушевського (170–214).

Умань та села області

В Умані світло вимикатимуть з 08:00 до 17:00. Без електроенергії лишаться вулиці Костельна, М. Грушевського, А. Кизила, Потоцького, Захисників України, Європейська, а також провулки М. Аркаса та Озерний.

У селі Домантове з 08:00 до 17:00 знеструмлять вулиці Криворучка, Перемоги та Шкільну.

У Пугачівці з 08:00 до 17:00 під планові роботи потрапляють вулиці Гранітна, Свято-Троїцька, Миру, Т. Шевченка, Польова, Дружби, Шкільна, а також провулки Свято-Троїцький, Бобкова, Дружби та Шкільний.

Енергетики звертають увагу, що частину раніше анонсованих відключень скасовано. Тому остаточний перелік адрес і годин може відрізнятися від попередніх публікацій.

Як дізнатися актуальний графік

Перевірити, чи потрапляє ваша адреса під відключення, можна на офіційному сайті Черкасиобленерго в розділі «Відключення»: cherkasyoblenergo.com/off. Актуальний перелік оновлюється безпосередньо перед початком робіт.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Черкасах 10 та 11 вересня: оприлюднено перелік адрес та час.

Також Politeka повідомляла, зарядіть павербанки: енергетики повідомили графіки відключення світла у Черкасах з 8 по 10 вересня.