Висунення партією "Слуга народу" кандидатом у мери Одеси коміка Олега Філімонова викликало жваве обговорення в соцмережах

Не залишився осторонь і відомий політолог та співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко.

Він коротко і ємко пояснив, про що говорять такі кроки президента Володимира Зеленського і його команди, а також спрогнозував, до чого вони приведуть.

"Ліга сміху – головний кадровий резерв Зеленського. Філімонов на мера Одеси – це демонстрація того, що влада віддається без бою. Після місцевих виборів будемо споглядати бенкет регіональних еліт. Ну а Зеленському доведеться або зливати свій квартальний КВК, або йти по стопах Ющенка в турборежимі", - написав Романенко.

Як відомо, бізнесмен і народний артист Олег Філімонов прийняв рішення спробувати щастя на місцевих виборах після зустрічі з главою держави. В одному з інтерв'ю він розповів, що таку пропозицію йому зробив особисто президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що три місяці тому колишній комік запросив його з дружиною в Офіс президента і під час обіду зробив пропозицію. Філімонов довго все зважував, але в підсумку все ж вирішив, що братиме участь у виборах.

Нагадаэмо, незадоволеному "слугами" Зеленському вказали на власний прорахунок.

Як повідомляла Politeka, слуги народу протягують в мери квнщика і гумориста, Зеленський висловився.

Також Politeka писала, що експерт висловився про рішення Притули балотуватися в мери.