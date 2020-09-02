Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав причини виключення народного депутата Гео Лероса з фракції

За його словами, президент України Володимир Зеленський не звертався до керівництва фракції з вимогою виключити нардепа Гео Лероса.

"Але коли ти знаходишся в партії президента і починаєш вже чіпати президента, кажеш, що "мені президент не подобається, я не хочу цього президента, я критикую його програму, його дії і все інше"... Це нормальний процес, коли людина каже, що "мені тут не подобається, піду в іншу партію", - передає слова нардепа "УП".

Арахамія також зазначив, що фракція "фактично допомогла не втратити мандат" Леросу, оскільки той пройшов до Верховної Ради за списками.

Більш того, він упевнений, що текст, з яким виступив Лерос з трибуни Верховної Ради, був написаний не ним, але ім'я автора називати не захотів.

Нагадаємо, 1 вересня, Гео Лерос жорстко розкритикував президента України Володимира Зеленського під час виступу у Верховній Раді.

Пізніше з'явилася інформація про його виключення з фракції.

Сам Лерос подякував усім за теплі слова, зокрема депутатів, "які не злякалися дзвінків з офісу президента" і заявив, що ніякі залякування його "не зупинять".

Нагадавши, Гео Лерос нагадав скандальні заяви кандидата в мери Києва Верещук.

Раніше Politeka писала, що Гео Лерос влаштував демарш Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради: "ви стали порожнім місцем".

Також Politeka повідомляла, що Гео Лерос заявив, що "слуги народу ""призначили" Верещук технічним кандидатом для Кличка.