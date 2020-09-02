Перехід усіх українських шкіл на навчання державною мовою чимало розлютив російський політикум

Висловився з цього приводу і голова партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в Twitter він не приховував обурення і навіть запропонував покарання за таке рішення української влади.

"На Україні набув чинності закон про переведення російськомовних шкіл на українську мову. Мільйони російськомовних громадян позбавлені права вчити своїх дітей рідною мовою. Закликаю негайно вжити заходів і ввести санкції проти України", - йдеться в повідомленні.

Публікація політика викликала серйозну дискусію в коментарях. І якщо одні підтримали його слова, то знайшлося дуже чимало тих, хто поцікавився тим, як справи з українською мовою та українськими школами в Росії, де проживають мільйони українців.

"А скільки україномовних шкіл в РФ? У нас офіційно кілька млн громадян РФ українці, і вони не можуть вчитися рідною мовою. Печалька" , "покажи мені українську школу в Росії. є? а тепер заткнися", "у Росії живуть близько 2 млн.українців. Скільки шкіл українських? Наприклад, на Далекому Сході, в Зеленому Клині скільки українських шкіл?", "А давай у нас на Росії переведемо всі українські школи на російську мову... Покажемо їм кузькіну мать!", "Сергій, у нас в Росії купа більш серйозних проблем, а ви втручаєтеся в справи України з їх школами. У російських школах у дітей безкоштовне харчування лише 2 шматочки хліба і чай. Ви, дійсно, вважаєте, що саме ви повинні вирішувати, якою мовою повинні працювати школи в Україні?", – пишуть користувачі.

Як відомо, в 2017 році був прийнятий закон "Про освіту", який передбачав повний перехід всієї системи освіти на українську мову. Законом "Про середню освіту", який додатково був прийнятий у 2020 році, були прописані детальні умови переходу шкіл на українську мову.

Відповідно до нього, учні всіх російськомовних шкіл 5-11 класів переходять на українську мову навчання. Вивчення російської залишається можливим у якості окремого предмета і на факультативах. Учням початкової школи викладати предмети будуть рідною мовою.

Що стосується приватних шкіл, то вони можуть самостійно вибирати мову навчання. Правда, вони все одно повинні забезпечити якісне вивчення державної мови.

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