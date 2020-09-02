Президент України Володимир Зеленський відреагував на виключення з фракції "Слуга народу" депутата Гео Лероса

Як передає Politeka.net, свій коментар глава держави дав під час робочої поїздки до Харківської області.

"У мене немає ніяких наказів, у мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені все одно, з якої вони партії. Я досить відповів?",- заявив Зеленський, відповідаючи на питання, чи віддавав він наказ виключити нардепа з фракції.

Раніше глава "Слуги народу" Давид Арахамія також відзначить непричетність президента до даного рішення.

Нагадаємо, 1 вересня, Гео Лерос жорстко розкритикував президента України Володимира Зеленського під час виступу у Верховній Раді, заявивши, що президент "стане порожнім місцем в історії".

Пізніше з'явилася інформація про його виключення з фракції.

Сам Лерос подякував усім за теплі слова, зокрема депутатів, "які не злякалися дзвінків з офісу президента" і заявив, що ніякі залякування його "не зупинять".

Нагадавши, Гео Лерос нагадав скандальні заяви кандидата в мери Києва Верещук.

Раніше Politeka писала, що Гео Лерос влаштував демарш Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради: "ви стали порожнім місцем".

Також Politeka повідомляла, що Гео Лерос заявив, що "слуги народу ""призначили" Верещук технічним кандидатом для Кличка.