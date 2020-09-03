Заради влади політик був готовий на багато що ще шість років тому

У 2014 році, коли в Україні почалася війна на Донбасі, президент Білорусі Олександр Лукашенко опинився перед непростим вибором

Він планував відправити війська республіки на схід сусідньої держави, про що говорив ще 17 квітня з тодішнім прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском по телефону, передає телеграм-канал !Білоруський Донбас!.

Правда, зазначає атвор, спочатку про переговори повідомили ЗМІ Білорусі, але потім інформація про них була видалена.

Пізніше Лукашенко розповідав, що після того, як в Україні розгорівся конфлікт, йому відразу подзвонили поляки, яким він готовий був запропонувати !план диктатора!. За словами Білорусі, він заявив, що якщо цей план не буде прийнятий, значить поляків не цікавить нормалізація ситуація в Україні.

"Туск зі мною погодився. Вони не прийняли цей план. І зараз сором'язливо ховають очі", - підкреслював політик.

У чому полягав план, Лукашенко довго замовчував, поки не стало відомо, що він хотів відправити на Донбас армію Білорусі.

!Я готовий був дуже далеко піти, коли мова йшла про той план, про який розповідали, аж до введення... аж до використання своїх Збройних сил, для того щоб розвести конфліктуючі сторони. Я готовий був, так тоді заваруха тільки починалася... я готовий би був використовувати свої Збройні Сили. Не в якості миротворців, не ввести, а використовувати свої Збройні сили. Як, в якій якості-це, коли б план реалізовувався, ми б дивилися: треба - не треба, потрібно-не потрібно", – розповідав він в інтерв'ю рівно через півроку після спілкування з Туском.

У свою чергу Дональд Туск озвучив дещо іншу версію тих подій. За його словами, Лукашенко пропонував йому переконати Євросоюз, що тільки він може бути гарантом мирного рішення, а також пропонував підтримати його ідею білорусько-українського союзу з ним як президентом двох держав.

Як наголошується в публікації, пропозиція Лукашенка говорила тільки про одне – заради влади він готовий був перейти навіть кордони Білорусі.

"На загальне щастя, тоді щось утримало Лукашенка від цього шаленого кроку. Тепер же диктатору не до міжнародних перемог: запрошуючи в Білорусь російських силовиків, він заради збереження особистої влади готовий перетворити на Донбас власну країну", - підсумував автор.

Нагадаємо, Лукашенко заговорив про возз'єднання з Росією.

Як повідомляла Politeka, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Також Politeka писала, що Лукашенко налякав білорусів різаниною і привів у приклад Україну.