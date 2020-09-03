Народний депутат Петро Порошенко може балотуватися в мери Києва від "Європейської солідарності»



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"Розглядається можливість висунути в якості кандидатури мера Києва свого лідера Петра Порошенка. Згідно з інформацією представника політсили, столиця для них є стратегічно важливою метою, тому і кандидат повинен бути відповідний", - йдеться в повідомленні.



Джерела зазначають, що якщо найближчим часом соціологія покаже зростання рейтингу Порошенка як мера, то його кандидатуру затвердять вже до 15 Вересня. Як передає Politeka.net , про це повідомили джерела в політсилі п'ятого президента України журналістам PavlovskyNews. "Розглядається можливість висунути в якості кандидатури мера Києва свого лідера Петра Порошенка. Згідно з інформацією представника політсили, столиця для них є стратегічно важливою метою, тому і кандидат повинен бути відповідний", - йдеться в повідомленні.Джерела зазначають, що якщо найближчим часом соціологія покаже зростання рейтингу Порошенка як мера, то його кандидатуру затвердять вже до 15 Вересня.

Можливе висунення Петра Олексійовича на посаду градоначальника столиці українці не схвалили:

"Куди-небудь, аби до корита", "Ми вже в європейській Україні. Досить!", "Візьміть мене хоч куди-небудь", "Ніяк не заспокоїться!!!! Любить владу і халявні гроші", "Це капець. Так захворіти. У двері не пускають, так у вікно залізу", - писали українці в мережі.