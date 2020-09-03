Народний депутат Гео Лерос розповів як ставиться до Президента України Володимира Зеленського

Свій коментар народний обранець дав в інтерв'ю "hromadske.ua"

За його словами, Зеленський змінився за час своєї каденції, і не в кращу сторону.



"Зеленський мені ворог, тому що мені ворог кожен, хто працює проти інтересів нашої держави. Людина (Зеленський) в період з початку каденції за пів року настільки сильно змінилася, і вона ще більше трансформувалася за цей короткий час — з лютого до вересня", - зазначив Лерос.

Нардеп підкреслив, що у президента змінилося і ставлення до оточуючих.

"Президент більше не ставиться з повагою до людей, поводиться по-хамськи, перетворюється на гіршу копію Януковича. Як вища посадова особа він прикриває топ-корупцію в своєму оточенні", - упевнений депутат.

Нагадаємо, 1 вересня, Гео Лерос жорстко розкритикував президента України Володимира Зеленського під час виступу у Верховній Раді.

Пізніше з'явилася інформація про його виключення з фракції.

Сам Лерос подякував усім за теплі слова, зокрема депутатів, "які не злякалися дзвінків з офісу президента" і заявив, що ніякі залякування його "не зупинять".

Нагадавши, Гео Лерос нагадав скандальні заяви кандидата в мери Києва Верещук.

Раніше Politeka писала, що Гео Лерос влаштував демарш Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради: "ви стали порожнім місцем".

Також Politeka повідомляла, що Гео Лерос заявив, що "слуги народу ""призначили" Верещук технічним кандидатом для Кличка.