Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський прокоментував скандал з призначенням довічної державної стипендії батькові Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо для батька-професора важливі 2500 гривень наукової стипендії - це означає тільки те, що ні він, ні його син не крадуть. Крапка", - упевнений нардеп.

У коментарях під постом нардепа українці розділилися на два табори: одні підтримали таку думку Дубинського, інші - обвили президента і його батька в меркантильності.