Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський прокоментував скандал з призначенням довічної державної стипендії батькові Володимира Зеленського
Як передає Politeka.net, свій коментар він дав на своїй сторінці в Facebook.
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Раніше ми повідомляли, що батько президента України Володимира Зеленського, Олександр Семенович, висловився про скандал навколо призначення йому довічної державної стипендії
За словами батька гаранта, ініціаторами виступили його колеги, а не син.
Нагадавши, 2 вересня на розгляд Кабінету Міністрів мали винести затвердження проекту Указу президента про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Серед них був і батько президента Олександр Зеленський.
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