Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський прокоментував скандал з призначенням  довічної державної стипендії батькові Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо для батька-професора важливі 2500 гривень наукової стипендії - це означає тільки те, що ні він, ні його син не крадуть. Крапка", - упевнений нардеп.
 
 
 У коментарях під постом нардепа українці розділилися на два табори: одні підтримали таку думку Дубинського, інші - обвили президента і його батька в меркантильності.

"Це означає забрати, підібрати все до крихти, до нитки, нахлабучити скрізь де можна, не пропустити і гроша. Все видерти. Це безмежна, безмірна абсолютна жадібність", " згоден і Дубінським - 2,500 нема про що. Його батько чесний, порядний викладач, заслуговує більше!", "Правильно! Дубинський вірно сказав. Знаєте, скільки отримує доктор наук, професор в провінції? Не більше десятки брудними. Тому варто додати...", "Ось насмішив ... тобто син-мільйонер з будинками по всьому світу не може забезпечити гідну старість своєму батькові ???? Краще ось так ганьбитися на всю країну довічною пенсією? Ви з глузду з'їхали ????",- писали в мережі.
 

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Раніше ми повідомляли, що батько президента України Володимира Зеленського, Олександр Семенович, висловився про скандал навколо призначення йому довічної державної стипендії

За словами батька гаранта, ініціаторами виступили його колеги, а не син.

Нагадавши, 2 вересня на розгляд Кабінету Міністрів мали винести затвердження проекту Указу президента про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Серед них був і батько президента Олександр Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський поставив крапку в суперечці з Коломойським, стала відома доля Приватбанку: "найближчими днями…»

Як повідомляла Politeka, Зеленський пройшов перше випробування на посаді президента: "по-пацанськи".

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