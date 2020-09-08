Журналист Роман Скрипин сделал предложение для восстановления Украины и высказался о действующей власти
Его слова передает портал ne-vse.pro.
"Если у украинских политиков конфисковать все, что они украли у государства, то Украина выйдет из кризиса за один час", - уверен журналист.
По его словам, влияние и возможности руководителя Офиса президента Украины выходят за все рамки.
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"А вы видели последние “стратегические разработки” о том, кто такой Ермак? Нет? А там черным по белому написано, что необходимо максимально ограничить общение с прессой и настойчиво формировать имидж "Ермак = президент" Вот дела! – подумал я себе. И не устаю спрашивать и дальше: почему команда Зеленского и сам Зеленский упорно нарушают законы Украины и Конституцию?", - задается вопросом журналист.
Скрипин отметил, что такая должность эта должность не предусмотрена ни одним законом , а следовательно являются не очерченными полномочиями.
"А почему? А потому что так удобно. Безнаказанно сидеть на ушах у президента, чтобы быть чуть ли не самопровозглашённым президентом", - уверен он.
По словам журналиста, закон о полномочиях Ермака стоит уже принять.
"А сделайте. Чтобы ни у меня, ни у других не возникал вопрос: какого @уя человек, которого я не выбирал, и который статусно непонятно кто, решает жизненноважные вопросы и готов пренебречь безопасностью и национальными интересами", - отметил журналист.
Напомним, Зеленский отреагировал на оскорбительное высказывание Лероса.
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