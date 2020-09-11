Проти України на Донбасі воюють не бойовики і терористи, а окупаційні війська РФ



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"У мене лють і відчай. Зараз багато хто пише про цю ганебну інспекцію позицій наших військ. І знову пішли в обіг поняття: сепари, бойовики, терористи. Ще тільки не вистачає повстанців і ополченців", - обурився політолог. Як передає Politeka.net , таку думку озвучив політолог Михайло Бесараб."У мене лють і відчай. Зараз багато хто пише про цю ганебну інспекцію позицій наших військ. І знову пішли в обіг поняття: сепари, бойовики, терористи. Ще тільки не вистачає повстанців і ополченців", - обурився політолог. За його словами українцям вже нарешті варто зрозуміти, що на Донбасі проти України воюють окупаційні війська.

"Невже так важко раз і назавжди встановити собі, що ті, хто воюють проти України, є окупантами або окупаційними військами. Абсолютно все - від місцевих алкашів до військових, які туди прийшли. Так правильно і грамотно", - упевнений Бесараб.



За його словами, не визнаючи цей факт, українці визнають наявність конфлікту всередині країни.



