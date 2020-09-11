Проти України на Донбасі воюють не бойовики і терористи, а окупаційні війська РФ
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Михайло Бесараб.
"У мене лють і відчай. Зараз багато хто пише про цю ганебну інспекцію позицій наших військ. І знову пішли в обіг поняття: сепари, бойовики, терористи. Ще тільки не вистачає повстанців і ополченців", - обурився політолог.
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Михайло Бесараб.
"У мене лють і відчай. Зараз багато хто пише про цю ганебну інспекцію позицій наших військ. І знову пішли в обіг поняття: сепари, бойовики, терористи. Ще тільки не вистачає повстанців і ополченців", - обурився політолог.
За його словами українцям вже нарешті варто зрозуміти, що на Донбасі проти України воюють окупаційні війська.
"Невже так важко раз і назавжди встановити собі, що ті, хто воюють проти України, є окупантами або окупаційними військами. Абсолютно все - від місцевих алкашів до військових, які туди прийшли. Так правильно і грамотно", - упевнений Бесараб.
За його словами, не визнаючи цей факт, українці визнають наявність конфлікту всередині країни.
За його словами, не визнаючи цей факт, українці визнають наявність конфлікту всередині країни.
"Бо називаючи їх сепарами або бойовиками, ми визнаємо, що в Україні громадянська війна. Якщо ми називаємо їх терористами, то ми деактуалізуємо факт міжнародної війни Росії проти України. Вникніть в це, черговий раз публічно промовляючи. Це важливі деталі. Тому що війна ведеться і в інформаційному просторі. Війна за ясність і свідомість",- уклав експерт.
Нагадавши, Україна відмовилася провести спільну інспекцію з представниками самопроголошених "ДНР"і " ЛНР".
За словами української влади, "ДНР" і «ЛНР»висунули ряд суперечать один одному вимог, які "спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню".
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