Проти України на Донбасі воюють не бойовики і терористи, а окупаційні війська РФ

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Михайло Бесараб.

"У мене лють і відчай. Зараз багато хто пише про цю ганебну інспекцію позицій наших військ. І знову пішли в обіг поняття: сепари, бойовики, терористи. Ще тільки не вистачає повстанців і ополченців", - обурився політолог.
 
За його словами українцям вже нарешті варто зрозуміти, що на Донбасі проти України воюють окупаційні війська.

"Невже так важко раз і назавжди встановити собі, що ті, хто воюють проти України, є окупантами або окупаційними військами. Абсолютно все - від місцевих алкашів до військових, які туди прийшли. Так правильно і грамотно", - упевнений Бесараб.

За його словами, не визнаючи цей факт, українці визнають наявність конфлікту всередині країни.

"Бо називаючи їх сепарами або бойовиками, ми визнаємо, що в Україні громадянська війна. Якщо ми називаємо їх терористами, то ми деактуалізуємо факт міжнародної війни Росії проти України. Вникніть в це, черговий раз публічно промовляючи. Це важливі деталі. Тому що війна ведеться і в інформаційному просторі. Війна за ясність і свідомість",- уклав експерт.

Нагадавши,  Україна відмовилася провести спільну інспекцію з представниками  самопроголошених "ДНР"і " ЛНР". 

За словами української влади, "ДНР" і «ЛНР»висунули ряд суперечать один одному вимог, які "спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню".

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Нагадавши, ЗСУ патрулюватимуть Донбас разом з окупантами: нове рішення ТКГ обурило українців.

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