Депутати з парламентської фракції "Слуга народу" продовжують дивувати українців скандалами

Як повідомляє Politeka.net, про "зашквари" народних обранців у новому випуску програми "НеДобрий вечір " розповів її ведучий Ігор Лесєв.

"Ось у нас знову спливла істота з "Слуги народу" - Галюся Янченко. У неї діти Донбасу немиті і нечесані. І їй дуже добре, що її дитина зовсім інша. Я не перекручую її слова. Це вона так сказала, а просто ми її не так зрозуміли. І потім вона навіть вибачилася. Ну як вибачилася... Попросила ЗМІ не використовувати її вираз для розпалювання ненависті", - зазначив Ігор Лесєв.

Він нагадав недавній скандал з нардепом Галиною Третьяковою, яка невтішно висловилася про небагатих українців і "дітей низької якості" і навіть заговорила про стерилізацію громадян.

"Погодьтеся, Галюся по розуму десь поруч з іншою Галюсею зі своєї фракції. Можуть навіть разом по євгеніці розписати наукову роботу. Діти низької якості, як фактор особистої гігієни жителів Донбасу. А в наукові керівники нехай запросять Нищука. Пам'ятаєте, був такий міністришко при Порошенкові?",- заявив ведучий.

Ігор Лесєв також вважає, що масштабне будівництво доріг, оголошене президентом Володимиром Зеленським, є лише черговою аферою, яка закінчиться після місцевих виборів в Україні:

"У нас в країні є три проблеми-дурні, дороги і расисти. З дурнями зараз все просто. Їх зібрали по всій країні в одну партію і назвали «слуги народу». А ось з дорогами не спокушайтеся. "Велике будівництво" - це великий розпил бабла перед виборами. 26 жовтня весь цей рух закінчиться, навіть не сумнівайтеся. Сумніватися можуть тільки "слуги народу". Але їм за статусом належить, все-таки вони з дурнів".

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Як повідомляла Politeka, незадоволеному "слугами" Зеленському вказали на власний прорахунок.

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