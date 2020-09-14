Місцеві вибори можна скасувати лише у разі воєнного чи надзвичайного стану

Про це передає Politeka з посиланням на Укрінформ.

Так, згідно із заявою члена Центральної виборчої комісії Сергія Постивого, віднесення території до" Червоної " зони карантину – не підстава для визнання неможливості проведення виборів.

За словами чиновника, на сьогоднішній день в комісії немає інформації про можливе перенесення або скасування виборів в Україні в цілому або на її окремих територіях у зв'язку з карантином, введеним через пандемію китайського вірусу.

Однак, він уточнив при цьому, що "теорієтично" скасування або перенесення виборів можливі, так як вище керівництво України може ввести надзвичайний стан.

"На сьогоднішній день, говорити, що будуть якісь скасування, у нас підстав немає",-акцентував увагу член ЦВК.

Politeka писала про те, що Роман Безсмертний заявив про просування інтересів РФ через вибори на Донбасі. За його словами, заяви керівництва України про можливість проведення виборів на Донбасі в жовтні поточного року фактично є просуванням інтересів РФ.

Таку думку представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в 2015-2016 і 2019 роках.

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