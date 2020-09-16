Марина Порошенко, дружина п'ятого президента України і лідера партії "Європейська солідарність", очолила список політсили на виборах до Київради

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozravatel.

Так, під час конференції територіальної організації партії "Європейська солідарність" було оголошено, що Марина Порошенко балотується у депутати Київради.

"Знаю, що перше питання, яке я почую, буде: чому я йду в політику? Насамперед я громадянка своєї країни, яку дуже люблю. І мені не байдуже, як далі розвиватиметься Україна, і що відбуватиметься у її столиці, в Києві", - сказала Марина Порошенко.

Колишня перша леді заявила, що йде до Київради, щоби перетворити місто у справжню європейську столицю з доступним транспортом та інфраструктурою і з сучасними закладами освіти, культури й медицини.

"Місто, у якому комфортно жити і яким всі ми будемо пишатися", – резюмувала Порошенко.

В коментарях до цієї новини українці висловлюють суперечливі думки з приводу новоспеченої кандидатки.

"Від кормушки важко відірвати, для цього мізки не потрібні, а тільки купа бабла", "Все їй мало", "Багато займається благодійністю. Але наш народ цього не розуміє, тому зараз багато смороду буде. Удачі вам, пані Марино", "Києву кінець", "Вона двох слів не може зв'язати", "Недокрали", "Що, знову?" - пишуть в коментарях.

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