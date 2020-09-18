Володимир Зеленський прокоментував чутки про те, що Україна може втратити безвіз

Зокрема, він заявив, що поділяє стурбованість західних політиків з приводу процедури призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім того, під час візиту на Івано-Франківщину президент відповів на запитання журналістів про можливе скасування для України безвізового режиму з ЄС.

Глава держави зазначив, що "не звертає уваги" на заяви деяких українських політиків з цього приводу. Він пояснив, що в України є нормальна комунікація із західними партнерами та розповів, як його будуть рятувати.

"Я розумію, що має на увазі склад комісії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, я читав уважно, що заявили західні партнери, те, що заявили представники тих чи інших посольств в Україні. Вони сказали, що хочуть подивитися, щоб комісія дуже уважно працювала, щоб вона прозоро працювала і прозоро обирала професійного майбутнього керівника САП. Я повністю поділяю їхню думку, повністю їх підтримую, вважаю, що по-іншому не може бути", – сказав Зеленський.

Також раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, яка доля очікує безвізовий режим для України. Зокрема, він запевнив, що безвізовому режиму України з Європейським союзом нічого не загрожує.

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