Вітольд Фокін зробив скандальну заяву, назвавши нібито справжню причину початку війни на Донбасі

Зокрема, заступник глави делегації України в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі впевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" нібито суперечить Конституції.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю Українському радіо.

За його словами, нібито всі українці хотіли б проводити ділові зустрічі і вести документацію російською.

"З чого починався конфлікт на Донбасі? Попередня влада пообіцяла українським людям, що будуть послаблення у використанні державної мови. Що їм буде дозволено проводити ділові зустрічі, вести документацію і т.д. російською мовою. Я не бачу в цьому нічого страшного", - сказав він.

Разом з тим Фокін припустив, що мовна політика чинної в Україні влади нібито "не збігається з думкою переважної кількості людей", які живуть в нашій країні.

"Згідно з офіційною статистикою, третина населення України говорить російською мовою. А якщо вважати практику, то практично переважна більшість говорить російською. Це добре чи погано? Я не вважаю, що це добре, але давайте згадаємо, що українську мову гнобили протягом століть. І вже на можна вважати, що за якийсь рік, або два, або п'ять, або десять можна дати можливість мові бути затвердженою в суспільстві",- упевнений він.

Журналісти нагадали йому, що в Україні вже діє закон про українську мову як єдину державну. Але Фокін одразу ж зазначив, що його приймали люди, а людям "властиво помилятися", а сам закон протирічить Конституції України.



Нагадаємо, Фокін придумав, кого поставити на чолі "ДНР" і " ЛНР"

Також Politeka повідомляла, внучка Фокіна не змогла відповісти на питання шкільної програми, відео.

Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна