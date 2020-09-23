"Інсайди кажуть, що Тищенко є фаворитом у Зеленського, а Єрмак вважає його одним з кращих кандидатів. Словом, один краще іншого. Тобто замість зашквареного промосковськими заявами Фокіна хочуть замінити на не менш зашквареного Тищенка. Куди вже гірше і куди котиться наша країна", - обурюється Смолій.

Раніше ми повідомляли, що Вітольд Фокін зробив скандальну заяву, назвавши нібито справжню причину початку війни на Донбасі.

Зокрема, заступник глави делегації України в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі впевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" нібито суперечить Конституції.

Також ми повідомляли, що глава ТКГ в Мінську Леонід Кравчук розповів, що під час засідання тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі, що проходив 18-19 серпня, Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою України постанови про місцеві вибори 2020 року.