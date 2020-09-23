Як передає Politeka.net, про це повідомив політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в Facebook.
"В ОП замість Фокіна розглядають...Миколу Тищенка на посаду представника в ТКГ по Донбасу. Як то кажуть: вдаримо "велюром" по переговорах. Насправді це якесь пекло. Людина, яка вже зашкварилась де тільки можна. І з "Велюром" і з висловлюваннями, і з київськими виборами...тепер буде вирішувати питання "миру" на Донбасі", - обурився експерт.
Зокрема, заступник глави делегації України в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі впевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" нібито суперечить Конституції.
Також ми повідомляли, що глава ТКГ в Мінську Леонід Кравчук розповів, що під час засідання тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі, що проходив 18-19 серпня, Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою України постанови про місцеві вибори 2020 року.
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Нагадавши, Фокін придумав, кого поставити на чолі "ДНР" і "ЛНР".
Також Politeka повідомляла, внучка Фокіна не змогла відповісти на питання шкільної програми, відео.
Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.