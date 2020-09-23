Нардеп Микола Тищенко може зайняти місце Вітольда Фокіна в ТКГ в Мінську

Як передає Politeka.net, про це повідомив політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в Facebook.

"В ОП замість Фокіна розглядають...Миколу Тищенка на посаду представника в ТКГ по Донбасу. Як то кажуть: вдаримо "велюром" по переговорах. Насправді це якесь пекло. Людина, яка вже зашкварилась де тільки можна. І з "Велюром" і з висловлюваннями, і з київськими виборами...тепер буде вирішувати питання "миру" на Донбасі", - обурився експерт.

Микола Тищенко

За його словами, таке призначення нічого не змінить в процесі переговорів, а може ще й зашкодить.
 
"Інсайди кажуть, що Тищенко є фаворитом у Зеленського, а Єрмак вважає його одним з кращих кандидатів. Словом, один краще іншого. Тобто замість зашквареного промосковськими заявами Фокіна хочуть замінити на не менш зашквареного Тищенка. Куди вже гірше і куди котиться наша країна", - обурюється Смолій.

Раніше ми повідомляли, що Вітольд Фокін зробив скандальну заяву, назвавши нібито справжню причину початку війни на Донбасі.

Зокрема, заступник глави делегації України в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі впевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" нібито суперечить Конституції.

Також ми повідомляли, що глава ТКГ в Мінську Леонід Кравчук розповів, що під час засідання тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі, що проходив 18-19 серпня, Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою України постанови про місцеві вибори 2020 року.

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