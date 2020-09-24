А як ви ставитеся до подвійного громадянства в Україні?

В Україні є всі шанси для введення подвійного громадянства

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу зі своїм колегою з Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді



"Для нас це питання набагато ширше, ніж тільки в частині українських угорців. Тому я розумію, що Вам болить саме угорське питання, але це набагато ширше питання. Відповідь на ваше запитання така: реальні шанси є", - зазначив міністр.

Раніше ми повідомляли, що блогер і політолог Віктор Таран запропонував ввести обов'язкову службу в армії, для тих, хто бажає отримати українське громадянство.

За його словами, охочий повинен таким чином довести, що країна йому не байдужа.

"В країні війна. І якщо людина хоче стати громадянином країни, що воює - він повинен довести, що ця країна їй не байдужа", - зазначив він.

Також ми повідомляли, що ще навесні 2020 року Верховна Рада могла розглянути законопроект про подвійне громадянство.

Як повідомляє прес-служба парламенту, документ був включений до порядку денного 19 травня, але глави фракцій не прийшли до єдиної думки з приводу документа.

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