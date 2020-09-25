Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, який проживає в Росії, оцінив свої шанси на повернення в Україну

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в ефірі телеканалу " НАШ "( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як стверджує екс-прем'єр, з ним намагалися зв'язатися депутати від "Слуги народу".

"Я свої знання і досвід намагаюся передати тим, кому вони потрібні. З боку Зеленського було кілька дзвінків на рівні його депутатів", - розповів Азаров.

У той же час колишній український політик не побачив прагнення у нинішньої влади "вирулити ситуацію".

"Можна зустрічатися і повертатися в політику, якщо ти бачиш прагнення людини реально вирулити ситуацію і підібрати сильну команду. Я цього не бачу. По тому, що він робить, я бачу, що він розгубився. Він (Зеленський - ред.) не розуміє, куди йому далі плисти, оточення його відверто слабке, уряд теж слабке, тому, я сподіваюся на те, що в країні відбудуться зміни", - заявив Азаров.

Раніше на своїй сторінці Микола Азаров заявив, що в 1922 році Україна приєдналася до СРСР без багатьох регіонів: Донецька, Луганська, Харкова, Одеси, Криму і навіть Львова.

За його словами, всі ці землі Україна отримала, перебуваючи в складі Радянського Союзу

"Причому повністю безкоштовно! А новоспечені так звані патріоти тільки і навчилися, що землі ці розбазарювати, та ще й ціною десятків тисяч людських життів", - написав Азаров.

Нагадаємо, Микола Азаров був прем'єр-міністром України з березня 2010-го по січень 2014 року. Після зміни влади в 2014 році покинув країну і зараз проживає в Росії.

Нагадавши, Азаров-утікач назвав Україну "колонією" і знайшов винних: "весняне загострення".

Як повідомляла Politeka, Азаров пішов проти пропаганди Кремля і здивував словами про Україну: «абсолютне зло».

Також Politeka писала, що Микола Азаров ошелешив українців:»на коксі сидить".



