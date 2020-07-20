Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на требования Кремля о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на УНН.

Так, во время пресс-конференции Разумков заявил, что ни одно государство не в праве требовать вносить изменения Конституцию Украины, этого может требовать исключительно общественность нашего государства.

По словам главы украинского парламента, сейчас в Раде планируют много работать для того, чтобы вернуть временно оккупированные территории в состав Украины.

При этом на заявления со стороны РФ о необходимости менять Конституцию Украины Разумков счел неуместными и подчеркнул, что Украина, в свою очередь, подобных требований не выдвигает ни России, ни каким-либо другим государствам.

"Я думаю, что вносить изменения в Конституцию Украины может требовать только украинский народ, украинское общество, украинская Верховная Рада, народные депутаты, президент, другие институты, которые работают в интересах нашего государства. Любое другое государство не имеет такого права. Мы не предлагаем вносить изменения в их законы, тем более в их конституцию, и, я думаю, что мы определимся с нашей Конституцией", - отметил Разумков.

При этом он отметил, что у Рады есть еще много работы над законодательством, чтобы вернуть временно оккупированные территории как Донбасса, так и Крыма. Разумков подчеркнул, что разделять вопросы Крыма и Донбасса для него сложно.

"Мы готовы работать и принимать законы, которые позволят вернуть оккупированные территории, вернуть своих людей, вернуть свои границы, исходя исключительно из интересов Украинского государства", - добавил спикер.

Как известно, в начале июля заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что в России ждут, что в ближайшее время в Украине подготовят проект поправок в Конституцию, который бы урегулировал "особый статус" Донбасса. Данное заявление возмутило как украинских политиков, так и общественность.

Напомним, ранее Разумков озвучил важный нюанс относительно выборов на Донбассе: "Должны проходить в соответствии...".

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