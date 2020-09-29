Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков впервые сделал заявление относительно своих президентских амбиций

Об этом сообщает «Обозреватель».

Ответить прямо на вопрос о том, хочет ли он стать президентом Разумков отказался.

«На сегодня я председатель Верховной Рады. Именно здесь мы с вами находимся», - заявил он.

По словам Разумкова, сейчас делать подобные заявления неправильно. Также он отметил, что на сегодняшний день еще много обещаний остаются невыполненными.

Однако отрицать желание стать президентом Разумков тоже не стал.

"Я думаю, что ничего плохого в этом [в том, чтобы хотеть стать президентом] нет. Так же, как нет ничего плохого в том, чтобы хотеть стать председателем Верховной Рады и премьер-министром. Но для того, чтобы что-то хотеть, сегодня надо работать", - отметил он.

«Понимаете, люди многого хотят в этой жизни, но способен ли ты...», - добавил председатель парламента.

Также Разумков отметил, что в Украине все слишком быстро меняется.

«Но если мы говорим о тех быстрых изменениях и изменчивом обществе, которое есть в Украине, рассказывать о том, что ты будешь делать через четыре года и кем ты будешь – по меньшей мере, несерьезно», - заявил он.

Напомним, ранее нардеп и бывший член партии «Слуга народа» Гео Леорос заявил, что Дмитрий Разумков может стать следующим президентом.

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