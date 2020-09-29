Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков впервые сделал заявление относительно своих президентских амбиций

Об этом сообщает «Обозреватель».

Ответить прямо на вопрос о том, хочет ли он стать президентом Разумков отказался.

«На сегодня я председатель Верховной Рады. Именно здесь мы с вами находимся», - заявил он.

По словам Разумкова, сейчас делать подобные заявления неправильно. Также он отметил, что на сегодняшний день еще много обещаний остаются невыполненными.

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Однако отрицать желание стать президентом Разумков тоже не стал.

"Я думаю, что ничего плохого в этом [в том, чтобы хотеть стать президентом] нет. Так же, как нет ничего плохого в том, чтобы хотеть стать председателем Верховной Рады и премьер-министром. Но для того, чтобы что-то хотеть, сегодня надо работать", - отметил он.

«Понимаете, люди многого хотят в этой жизни, но способен ли ты...», - добавил председатель парламента.

Также Разумков отметил, что в Украине все слишком быстро меняется.

окружение Порошенко

«Но если мы говорим о тех быстрых изменениях и изменчивом обществе, которое есть в Украине, рассказывать о том, что ты будешь делать через четыре года и кем ты будешь – по меньшей мере, несерьезно», - заявил он.

Напомним, ранее нардеп и бывший член партии «Слуга народа» Гео Леорос заявил, что Дмитрий Разумков может стать следующим президентом.

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