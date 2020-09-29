Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук полетів у США і планує пробути там декілька місяців
Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію Гончарука у соцмережі.
Він повідомив про свій виліт у США та прикріпив до посту фото з аеропорту.
Гончарук розповів, що в цей період в Америці буде відбуватись "багато важливого", що в тому числі вплине на Україну.
"Наступні місяці проведу в Північній Америці. Переважно на Вашингтонщині. Там буде відбуватися багато важливого, що буде безпосередньо впливати і на Україну. Ще один важливий фронт роботи для майбутнього нашої країни", - написав він.
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Крім того, колишній прем'єр пояснив свій візит у США тим, що хоче "подивитись на Україну з відстані".
Гончарук пообіцяв ділитись думками та втілити деякі з них після повернення в Україну.
"Та й давно хотів подивитися на Україну з відстані. Іноді так загальну картину видно значно краще, тому що коли перебуваєш в потоці нашого щоденного політичного трешу, часто емоції беруть гору. Думками обов'язково буду ділитися, а деякі з них втілимо в життя після повернення. Повернуся сильнішим", - написав він.
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