Російська мова в Україні зовсім інша

Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що в Україні необхідно окремо визнати "українську російську мову"

Про це він заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" 29 вересня, передає "Україна 24". Крім того, він уточнив, що в нашій країні ця мова відрізняється від тієї, якою говорять в Росії.

Нардеп уточнив, що в середньостроковій або довгостроковій перспективі він повинен стати окремим.

"Як філолог за першою освітою точно переконаний, що російська мова в Україні змінюється за багатьма параметрами. І абсолютно точно, на мій погляд, в середньостроковій або довгій перспективі він повинен бути окремою мовою в Україні",- вважає Потураєв.



При цьому він пояснив, що в Росії тоді залишиться російська мова, а в Україні буде щось нове.

"Тоді в Росії буде російська мова, а в Україні… це питання для дискусії, як філологічної, так і в суспільстві", – додав "слуга народу".

На питання, якою мовою він спілкується вдома, "слуга народу" одразу пояснив, що:

"Вдома я говорю російською... але я не згоден… Я не хочу говорити російською, російською нехай в Росії розмовляють. Я не можу погодитися, що говорю вдома російською – ну, українська російська".

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