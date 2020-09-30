Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що в Україні необхідно окремо визнати "українську російську мову"
Про це він заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" 29 вересня, передає "Україна 24". Крім того, він уточнив, що в нашій країні ця мова відрізняється від тієї, якою говорять в Росії.
Нардеп уточнив, що в середньостроковій або довгостроковій перспективі він повинен стати окремим.
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"Як філолог за першою освітою точно переконаний, що російська мова в Україні змінюється за багатьма параметрами. І абсолютно точно, на мій погляд, в середньостроковій або довгій перспективі він повинен бути окремою мовою в Україні",- вважає Потураєв.
При цьому він пояснив, що в Росії тоді залишиться російська мова, а в Україні буде щось нове.
"Тоді в Росії буде російська мова, а в Україні… це питання для дискусії, як філологічної, так і в суспільстві", – додав "слуга народу".
На питання, якою мовою він спілкується вдома, "слуга народу" одразу пояснив, що:
"Вдома я говорю російською... але я не згоден… Я не хочу говорити російською, російською нехай в Росії розмовляють. Я не можу погодитися, що говорю вдома російською – ну, українська російська".
Нагадаємо, у "Слузі народу" зібралися закрити проросійські ЗМІ, заява.
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