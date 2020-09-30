Постраждалих може бути більше, мова йде тільки про нардепів

Коронавірус продовжує поширюватись по Україні та уразив ще восьмох народних депутатів

Про це повідомляє Polieka з посиланням на Tekegram-канал депутата Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

Так, за його словами, у Верховній Раді України за день коронавірус виявили у восьми народних депутатів.

"У Раді за день вісім осіб хворих на коронавірус. І це тільки депутати", - наголосив Железняк.

Крім того, через спалах захворювання на нараді голів фракцій було ухвалено рішення щодо скасування пленарних засідань в четвер і п'ятницю, а також весь наступний пленарний тиждень.

Раніше повідомлялось, що вівторок, 29 вересня, лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко оголосив у своєму Телеграм-каналі, що у нього діагностували китайський вірус. Він заявив, що у зв'язку з хворобою на час відмовиться від своїх поїздок по регіонах України. Політик назвав вірус "підступним", заявивши, що з завтрашнього дня буде лікуватися вдома.

Як відомо, за останню добу в Україні китайським вірусом заразилися ще 4027 осіб. Загалом в Україні з початку пандемії захворіли коронавірусом 208959 осіб, померли 4129 (+64 за останню добу), одужали – 90250 українців.

Нагадаємо, Китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

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