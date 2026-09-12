Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває: за даними Мінфіну, у вересні свинина, капуста та курячі яйця у великих мережах знову додали в ціні порівняно із серпнем.

Ціни на продукти у Дніпропетровській області знову пішли вгору — чергове подорожчання продуктів зафіксували у вересні: свинина, капуста та курячі яйця в середньому по супермаркетах стали дорожчими, ніж у серпні.

Актуальні дані 11 вересня оприлюднив фінансовий портал Minfin.com.ua, який щодня моніторить ціни у великих мережах Metro, Novus, Auchan та Megamarket. Ці супермаркети працюють і в містах Дніпропетровщини, тож наведені цифри відображають реальну ситуацію на полицях.

Найпомітніше подорожчала свинина. Ошийок у середньому коштує 349,92 гривні за кілограм проти 314,38 гривні у серпні. Підчеревина додала в ціні з 218,14 до 234,97 гривні, грудинка — з 205,75 до 214,15 гривні, а шашлик — з 268,52 до 271,13 гривні. Натомість лопатка навіть трохи подешевшала: 218,37 гривні проти серпневих 222,67.

Різкий стрибок зафіксували на капусті. Молода капуста подорожчала з 23,90 до 37,56 гривні за кілограм, а білокачанна — з 22,53 до 26,42 гривні. При цьому розбіг цін у різних супермаркетах суттєвий: на білокачанну капусту цінники коливаються від 20,80 до 40,50 гривні за кілограм.

Додали в ціні й курячі яйця. Десяток яєць «Квочка» категорії С1 коштує в середньому 69,55 гривні проти 57,12 гривні у серпні, а «Ясенсвіт» С1 — 74,75 гривні проти 59,49. Упаковка з 18 яєць «Ясенсвіт» подорожчала зі 106,95 до 129 гривень.

Що врахувати покупцям

Наведені Мінфіном значення — середні по мережах, тож у конкретному магазині цінник може відрізнятися як у більший, так і в менший бік. Щоб не переплачувати, варто порівнювати вартість одного й того самого товару в кількох супермаркетах та стежити за акційними знижками, які помітно впливають на підсумкову суму в чеку.

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