Підвищення тарифів на комунальні послуги в Закарпатській області: виконавчий комітет Свалявської міськради затвердив нові ціни на воду, а от тариф на вивезення сміття не підтримав.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Закарпатській області триває: на засіданні 11 вересня виконавчий комітет Свалявської міської ради затвердив нові ціни на водопостачання та водовідведення, а от підняти тариф на вивезення сміття голосів не вистачило.

Як повідомляє Svaliava.net, з 1 жовтня 2026 року тарифи на водопостачання становитимуть 48,60 грн, а на водовідведення — 61,98 грн за 1 кубометр із ПДВ.

Водночас для категорії «населення» Свалявської громади передбачили окремий механізм підтримки. Як пояснив в.о. начальника відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури Віталій Грига, для людей тарифи встановлять нижче економічно обґрунтованого рівня, а різницю відшкодують із бюджету Свалявської територіальної громади.

Тож остаточний тариф для населення на водопостачання становитиме 34,02 грн, на водовідведення — 43,39 грн за кубометр. «Нові тарифи почнуть діяти з 1 жовтня 2026 року», — додав посадовець.

Щодо тарифу на управління побутовими відходами — його планували підвищити з 276 грн до 385,72 грн за кубічний метр сміття, однак проєкт рішення не набрав достатньої кількості голосів членів виконкому. Отже, ця плата наразі лишається незмінною.

Хто скільки платитиме з 1 жовтня

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Закарпатській області стосується насамперед абонентів Свалявської громади. Для населення нові ціни виглядатимуть так:

водопостачання — 34,02 грн за 1 кубометр;

водовідведення — 43,39 грн за 1 кубометр.

Економічно обґрунтований тариф для інших споживачів становить 48,60 грн і 61,98 грн відповідно, але для мешканців частину різниці компенсує бюджет громади. Тариф на вивезення сміття лишається на рівні 276 грн за кубометр.

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