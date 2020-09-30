Екс-перший заступник глави української делегації в Мінській ТКГ і перший глава Кабміну України Вітольд Фокін висловився про своє звільнення

За словами Фокіна, він щиро хотів прояснити свою позицію щодо участі Росії у війні на Донбасі. Він думав, що під час засідання профільного Комітету Верховної Ради його почують і до нього прислухаються, але цього так і не сталося. Його буквально зачепили за живе звільненням.

Про це повідомляє видання Vesti.ua.

"Я хотів прояснити свою позицію. Щиро сподівався, що мене почують і зрозуміють. Думав, що це допоможе уточнити деякі моменти, які викликали дискусію через мої фрази. Ці слова деякі ЗМІ вирвали з контексту. Але, на жаль, цього не сталося", - заявив Фокін.

Нагадаємо, Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Так, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ в ході переговорів.

Крім того, Фокін послідовно відстоював позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу.

Після цих скандальних заяв Фокіна все ж відсторонили від посади першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, Зеленський відчитав Фокіна за слова про відсутність битви з Росією.

Також Politeka повідомляла, Фокін назвав несподівану причину початку війни на Донбасі.

Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.