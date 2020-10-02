Внучка колишнього заступника голови ТКГ у Мінську Марія Фокіна подякувала українцям за їхнє ставлення до дідуся



Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Insagram.



"Дуже приємно, скільки теплих слів, сказали і написали про мого прекрасного і найрозумнішого дідуся. Спасибі всім, за такі слова і Вашу любов)) заходячи в магазин, до мене підходять люди і висловлюють своє захоплення їм і його силі! Заходячи в аптеку, такі ж слова! Я вірю в Україну!",- зазначила співачка в підписі до знімка, на якому вони позують разом з дідусем.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін брав участь у переговорах по Донбасу трохи більше місяця. За цей час він встиг зробити ряд дуже спірних і резонансних заяв.

Так, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ в ході переговорів. Крім того, він заявляв, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.

Згодом, резидент Володимир Зеленський звільнив Фокіна з посади першого заступника голови української делегації Мінської ТКГ і вивів його зі складу групи.

Нагадаємо, Зеленський відчитав Фокіна за слова про відсутність битви з Росією.

Також Politeka повідомляла, Фокін назвав несподівану причину початку війни на Донбасі.

Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.