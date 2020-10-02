Україна, у разі необхідності, надасть Азербайджану військову допомогу

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявила народний депутат з фракції "Слуга народу" Людмила Марченко, коментуючи ескалацію конфлікту між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі.

"Наскільки я знаю, ми вже надаємо допомогу і в правовому полі, і в ресурсному полі, мова йде і про гуманітарну допомогу. Сьогодні розглядається питання складання списку, що саме потрібно. Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що потрібно буде в майбутньому. Це військова ситуація", - підкреслила депутат.

Зазначимо, що на заяву парламентарія вже відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Україна не надаватиме військову допомогу в азербаджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін. А ось медичну допомогу – таблетки для надто вже фантазуючих депутатів треба б пошукати всією країною", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Раніше ми повідомляли про те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган різко відповів Володимиру Путіну, Дональду Трампу й Еммануелю Макрону, які в спільній заяві закликали припинити бої в Нагірному Карабасі і сісти протиборчим сторонам за стіл переговорів.

Він назвав таку заяву неприпустимою, враховуючи ситуацію, що склалася. Ердоган підкреслив, що Мінська група, куди входять США, Росія і Франція, за 30 років не змогла вирішити питання територіальної приналежності Нагірного Карабаху і зараз намагається знайти шлях до перемир'я на тлі "негативних подій, що відбуваються", що неприпустимо. Конфлікт можна вирішити тільки одні способом – виведенням вірменських сил з території Карабаху.

Нагадаэмо, у Криму "бабахнуло" через повідомлення про новий конфлікт, військові в істериці.

Як повідомляла Politeka, Туреччина й Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.

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