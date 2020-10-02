Україна, у разі необхідності, надасть Азербайджану військову допомогу
Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявила народний депутат з фракції "Слуга народу" Людмила Марченко, коментуючи ескалацію конфлікту між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі.
"Наскільки я знаю, ми вже надаємо допомогу і в правовому полі, і в ресурсному полі, мова йде і про гуманітарну допомогу. Сьогодні розглядається питання складання списку, що саме потрібно. Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що потрібно буде в майбутньому. Це військова ситуація", - підкреслила депутат.
Зазначимо, що на заяву парламентарія вже відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Мене мама по-іншому виховувала": вагітна зірка "Танців" дуже пошкодувала про свої слова про Полякову
Невгамовний Галкін влаштував вечірній заплив з дітьми, Лобода не стримала емоцій: "Які ж кайфові"
Напружений Тарзан ошелешив заявою після зрад Корольовій, крик душі: "Занадто велика ціна..."
Якою Ольга Фреймут була до слави, красивими не народжуються: "Криві зуби, товстенька...", невідомі фото
"Україна не надаватиме військову допомогу в азербаджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін. А ось медичну допомогу – таблетки для надто вже фантазуючих депутатів треба б пошукати всією країною", - написав він на своїй сторінці в Twitter.
Раніше ми повідомляли про те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган різко відповів Володимиру Путіну, Дональду Трампу й Еммануелю Макрону, які в спільній заяві закликали припинити бої в Нагірному Карабасі і сісти протиборчим сторонам за стіл переговорів.
Він назвав таку заяву неприпустимою, враховуючи ситуацію, що склалася. Ердоган підкреслив, що Мінська група, куди входять США, Росія і Франція, за 30 років не змогла вирішити питання територіальної приналежності Нагірного Карабаху і зараз намагається знайти шлях до перемир'я на тлі "негативних подій, що відбуваються", що неприпустимо. Конфлікт можна вирішити тільки одні способом – виведенням вірменських сил з території Карабаху.
Нагадаэмо, у Криму "бабахнуло" через повідомлення про новий конфлікт, військові в істериці.
Як повідомляла Politeka, Туреччина й Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.
Також Politeka писала, що Ердоган розкусив Путіна і позбавив того звання головного миротворця.