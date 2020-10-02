"Знають тільки, як віднімати, ділити і примножувати своє"

Колишній заступник генерального прокурора України Анатолій Матіос в ефірі одного з телеканалів процитував монолог Василя Петровича Голобородька з серіалу "Слуга народу"

Про це передає Politeka з посиланням на повідомлення Матіоса в Facebook.

Нагадаємо, "президента Голобородька" зіграв у фільмі чинний Президент України Володимир Зеленський.

Приводом для цитування послужив той факт, що міст, побудований в його селі завдяки зусиллям екс-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і екс-народного депутата, відомої письменниці Марії Матіос (як про це стверджує сам Матіос), урочисто відкривали представники пропрезидентської партії "Слуга народу".

Матіос вважає, що представники цієї партії "заскочили на горб президента і паразитують на ньому".

"Чому і хто з непричетних відкриває міст у моєму рідному селі, збудований зусиллями пана Гройсмана та моєї сестри Марії Матіос? Чому касові апарати для малого бізнесу повинні носити ім'я слуги Роксолана Підласи? Чому Макс Бужанський, прямо під час ефіру, згадав у своєму телеграм каналі моє рідне село? Іноді може і було б смішно, якби від рівня навколишнього біди служіння "слуг" аж плакати не хотілося", – написав Анатолій Матіос.

А в прямому ефірі він, у зв'язку з цим, нагадав про відомий монолог, який Василь Голобородько виголосив у серіалі "Слуга народу".

"Потім ми дивуємося: а чому наші політики щоразу приходять до влади і роблять одні й ті ж помилки. Та тому що вони "математики", знають тільки, як віднімати, ділити і примножувати своє! - ось і все", - сказав Матіос в ефірі.

Нагадаємо, Банкова шукає заміну Венедиктовій, Матіос повідомив, що відбувається насправді: "Точно знаю..."

Також Politeka писала, що Матіос розкрив головну небезпеку призначень Шевченка і Піщанської: "подвійний карт-бланш»

Раніше Politeka писала, що Анатолій Матіос розповів, чим загрожує Україні зустріч Смирнова і послів G7: "багатомільйонні втрати"